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        Batman'da akıma kapılan 3 işçiden 1'i öldü, diğerleri yaralandı

        Batman'ın Beşiri ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:08
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        Batman'da akıma kapılan 3 işçiden 1'i öldü, diğerleri yaralandı
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        Batman'ın Beşiri ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşpınar köyü yakınlarında bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Çakıllı petrol sahasında enerji nakil hatlarının döşenmesi sırasında yüklenici firma çalışanı 3 işçi elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde işçilerden İrfan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı 2 işçi de Beşiri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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