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        Batman'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canlandırıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:47 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:47
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        Batman'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canlandırıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canlandırıldı.

        Hasankeyf Kaymakamlığı koordinesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a çıkışını sembolik olarak canlandırmak amacıyla Hasankeyf Limanı'nda etkinlik düzenlendi.

        Atatürk İlkokulu'nda okuyan 3. sınıf öğrencisi Umut Muhammed Polat'ın (9), Atatürk'ü sembolik olarak canlandırdığı etkinlikte, Bandırma Vapuru Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde tur attıktan sonra Hasankeyf Limanı'na demirledi.

        Bandırma Vapuru'ndan inen Polat'ı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven ve İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir tekmil verip karşıladı. Polat, karşılamanın ardından ilçe protokolü ile birlikte limanda onu bekleyenlerin sevgi gösterileri eşliğinde yürüdü.

        Etkinliğe, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, etkinliğin Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının önemini hatırlatmak ve genç nesillere Milli Mücadele ruhunu aktarmak amacıyla yapıldığını söyledi.

        Bu tür etkinliklerin, milli bilincin artırılması ve tarihsel farkındalığın genç nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı belirten İmrak, Milli Mücadele ruhunun yaşatılması ve zihinlerde diri tutulması gerektiğini aktardı.

        İmrak, yapılan etkinlik ile tarihin derinliklerine gittiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "İnanıyorum ki, gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, Hasankeyf'imizde, çocuklarımızda ve gençlerimizde çok güzel bir etki yarattı. Bizler bugün bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi çok güzel bir şekilde yaşayabiliyorsak, Paşa'nın Samsun'a indikten sonra gerçekleşen Ulusal Kurtuluş Hareketimizin büyük bir önemi var. Biz bunu çocuklarımıza her daim yaşatıyoruz. Bu tip aktivitelerle kalplerinde ve akıllarında yaşatılmasını istiyoruz. Paşa'nın dediği gibi gençler her zaman çalışsınlar, kendilerine güvensinler ve inansınlar. Türk halkı tarihin hiçbir safhasında zincirlenecek bir halk değildir ve olmamıştır."

        Atatürk'ü canlandıran öğrenci Umut Muhammed Polat, çok mutlu olduğunu belirterek, "Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a gelişini anımsatmaya çalıştık. Büyüyünce asker olup Atatürk gibi vatanımı koruyacağım." dedi.

        Umut Muhammed Polat'ın annesi Defne Polat da oğlu böyle bir rolü canlandırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

        Milli Mücadele'nin duygularının yaşatılmasının önemli olduğunu kaydeden Polat, Hasankeyf'te böyle bir etkinliğin yapılmasının güzel ve heyecan verici olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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