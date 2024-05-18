Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da TÜGVA yıl sonu sergisi düzenlendi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin katılımıyla Batman İl Temsilciliği tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:19 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da TÜGVA yıl sonu sergisi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin katılımıyla Batman İl Temsilciliği tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen programda, Hünerhane Projesi kapsamında el işi, yemek ve geleneksel sanatlarda eğitim alan kadınlar, yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergiledi.

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan ve İl Temsilcisi Mehmet Onutçu kurulan stantları gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Burada konuşan Beşinci, TÜGVA'nın 81 il ve 605 ilçede faaliyet gösterdiğini belirterek, en önemli teşkilatlardan birinin Batman olduğunu belirtti.

        Beşinci, "Yapılan çalışmaları tek tek gezdik. Çok güzel çalışmalar var. Çalışmalardan dolayı tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!

        Benzer Haberler

        Batman'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canl...
        Batman'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canl...
        İlkokul öğrencileri, Müzeler Günü'nde arkeolojik kazı yaptı
        İlkokul öğrencileri, Müzeler Günü'nde arkeolojik kazı yaptı
        Batman'da akıma kapılan 3 işçiden 1'i öldü, diğerleri yaralandı
        Batman'da akıma kapılan 3 işçiden 1'i öldü, diğerleri yaralandı
        Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı
        Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı
        Batman'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı
        Batman'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı
        Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalardan 8 kilo 100...
        Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalardan 8 kilo 100...