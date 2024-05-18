Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan traktörde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 bin 560 paket sigara ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler durumundan şüphelendikleri bir römorklu traktörü durdurmak istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

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