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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:48 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:48
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler durumundan şüphelendikleri bir römorklu traktörü durdurmak istedi.

        Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan traktörde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 bin 560 paket sigara ele geçirildi.

        Sürücü V.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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