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        Batman'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı

        Batman'da bir ev, 20 ton çöp çıkarılarak temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:55
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        Batman'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı
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        Batman'da bir ev, 20 ton çöp çıkarılarak temizlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Raman Mahallesi 1810. Sokak'taki bir evden kötü koku geldiği yönündeki ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Evde inceleme yapan ekipler hem evin içinde hem de avlusunda yığınlar halinde çöp olduğunu tespit etti.

        Gerekli izinlerin alınması, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Batman Belediyesinde Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüklerinden ekipler çöpün tahliyesi için çalışma başlattı.

        Evden 2 kamyon dolusu yaklaşık 20 ton çöp çıkartıldı.

        Belediye ekiplerince çöpün tahliye edilmesinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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