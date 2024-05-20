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        Dağcılar "Gençlik Haftası" kapsamında Mereto Dağı'na tırmandı

        Türkiye'nin farklı illerinden Batman'a gelen 32 dağcı, Sason ilçesindeki bölgenin en yüksek rakımlı dağı Mereto'ya tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:54
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        Dağcılar "Gençlik Haftası" kapsamında Mereto Dağı'na tırmandı
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        Türkiye'nin farklı illerinden Batman'a gelen 32 dağcı, Sason ilçesindeki bölgenin en yüksek rakımlı dağı Mereto'ya tırmandı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Mardin İl Temsilciliğinin "Gençlik Haftası" kapsamında yaptığı organizasyonla 32 dağcı, Batman'da bir araya geldi.

        Sason'un Yürekli köyüne geçen dağcılar, buradan 2 bin 973 metre yüksekliğe sahip Mereto Dağı'na tırmanışa geçti.

        Dağcılar, yaklaşık 7 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hasan İmrak, daha önce Mereto Dağı'na 5 kez tırmanış gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Son tırmanışı "Gençlik Haftası" kapsamında yaptıklarını ifade eden İmrak, katkılarından dolayı Sason Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

        Adana'dan etkinliğe katılan Ahmet Kaya da söz konusu dağa ikinci kez geldiğini belirterek, amaçlarının Sason'un güzelliklerini tüm ülkeye tanıtmak olduğunu söyledi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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