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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 93 kilo 216 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:38 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:38
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 93 kilo 216 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

        Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler kent girişinde iki hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada torbalar içerisinde 93 kilo 216 gram skunk ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 850 dolar ele geçirildi.

        Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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