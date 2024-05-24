Batman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Araçlarda yapılan aramada torbalar içerisinde 93 kilo 216 gram skunk ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 850 dolar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

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