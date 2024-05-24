Pekmeze katılan kille radyasyonu önleyen ortaokul öğrencileri TÜBİTAK finalinde yarışacak

İBRAHİM TOPRAK - Batman 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri, yörede üzüm pekmezine kıvam vermesi için kullanılan bentonit kilinin radyasyonu önleyici etkisine ilişkin projeleriyle, TÜBİTAK'ın 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmasının Türkiye finallerine katılacak.

Ortaokul öğrencisi İldem Mama, radyoloji teknisyeni amcasından bentonit kilinin radyasyona karşı etkili olduğunu öğrenince bunu fen bilimleri öğretmeni Bilal Sakçı ile paylaştı.

Daha sonra Mama ve arkadaşları, Sakçı'nın rehberliğinde "Bentonit Kilinin Radyasyonu Önleyici Muhteşem Etkisi" adlı proje hazırladı.

Önce il genelinde, ardından da Van'daki bölge finallerinde birinci olan öğrenciler, 25 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Kilin önleyici etkisini yaptıkları deney ve araştırmalarla gören öğrenciler, projeleriyle TÜBİTAK'ın 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı.

Bu kapsamda yörede üzüm pekmezine kıvam vermesi için kullanılan bentonit kili, iki kumaş arasına yayılarak bir hastanenin radyoloji, tomografi ve röntgen bölümlerinde test edildi.

"Bentonit kilinin yörede pekmeze kıvam veren kil olduğunu öğrendik. Pekmeze renk katan ve şeffaflığı veren bentonit kiliymiş. Bentonit kilinin radyasyonu önlediğini görmek için araştırma ve deneyler yaptık. Kilin radyasyonu önlediğini gördük." diyen Sakçı, proje kapsamında bir hastanede radyoloji, tomografi ve röntgen bölümlerinde deney yaptıklarını belirtti.

- "Radyasyonun yoğun olduğu alanlarda çalışanlar için kıyafetler yapmayı hedefliyoruz"

Proje ile TÜBİTAK'ın biyoloji kategorisindeki yarışmasına başvuru yaptıklarını ve Türkiye finallerine katılacaklarını anlatan Sakçı, çalışmalarını geliştirmek istediklerini kaydetti.

Sakçı, "Kullanım alanları olarak özellikle birinci önceliğimiz hastaneler. Ayrıca radyasyona karşı itfaiye personelinin giymiş olduğu özel kıyafetlerde de uygulanabilir. Projemizde, radyasyonun yoğun olduğu alanlarda çalışanlar için kıyafetler yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi İldem Mama da bentonit kili ile radyoloji teknisyeni amcası için yelek, önlük, maske ve bone gibi ürünler yapmak istediğini dile getirdi.