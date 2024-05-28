Batman'da kömür yüklü tırda gümrük kaçağı 2 bin 810 paket sigara ele geçirildi

Batman'da bir tırda yapılan aramada kömürlerin arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 810 paket sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Korik Caddesi'nde durdurulan bir tırda yaptıkları aramada kömürlerin arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 810 paket sigara buldu.

Tır sürücüsü S.A. hakkında adli işlem yapıldı.