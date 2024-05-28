Batman'da kömür yüklü tırda gümrük kaçağı 2 bin 810 paket sigara ele geçirildi
Batman'da bir tırda yapılan aramada kömürlerin arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 810 paket sigara ele geçirildi
Batman'da bir tırda yapılan aramada kömürlerin arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 810 paket sigara ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Korik Caddesi'nde durdurulan bir tırda yaptıkları aramada kömürlerin arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 810 paket sigara buldu.
Tır sürücüsü S.A. hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.