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        Sason'da "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi"

        Batman'ın Sason ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi" kapsamında toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:20 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:20
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        Sason'da "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi"
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        Batman'ın Sason ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi" kapsamında toplantı yapıldı.

        Kaymakamlıkta Kaymakamı Murat Mete başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılmasında uygulanacak eylem planı konusunda sunum yapıldı.

        Bu yıl projeye 6 yedek üreticiyi de dahil ederek toplamda 12 üretici ile projeye devam etme kararı aldıklarını belirten Kaymakam Mete, "Bu kapsamda 12 üreticimize 6'şar adet arılı fenni kovan dağıtılmış ve toplamda 132 arılı fenni kovan ile proje sürdürülmektedir. Ayrıca 12 üreticimize 3 farklı maddeden (Keçe, yün ve alüminyum) oluşan 6'şar adet toplamda 72 arılı karakovan dağıtımı yapılarak üretimin ve kalitenin arttırılması için fikir birliği sağlandı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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