Batman'da Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Süleyman Y, bir süre sonra oğlunun yanında olmadığını fark etti.

Alınan bilgiye göre, Kantar köyünde yaşayan Süleyman Y. (53) ve oğlu Zekeriya Y. (10) Dicle Nehri kenarındaki tarlaya çalışmaya gitti.

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