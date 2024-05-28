Batman'da 169 suçtan kaydı bulunan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 169 suçtan kaydı bulunan O.A. yakalandı.

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