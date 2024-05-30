Batman'da yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Yetim çocukları mutlu etmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Aslan, "Yetim çocuklarımızı zaman zaman pikniğe götürüyoruz. Onlar için uçurtma şenlikleri yapıyoruz. Bugün de bir eğlence merkezinde program düzenledik." dedi.

Dernek temsilcisi Emrullah Aslan, her yıl geleneksel olarak yetim çocuklara yönelik eğlence düzenlediklerini söyledi.

Çocuklar çarpışan arabalara bindi, top havuzunda oyun oynadı, akranları ile eğlenceli bir gün geçirdi.

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