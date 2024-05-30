Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

        Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Temsilciliğince yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Temsilciliğince yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Bir eğlence merkezinde düzenlenen etkinliğe 100 çocuk katıldı.

        Çocuklar çarpışan arabalara bindi, top havuzunda oyun oynadı, akranları ile eğlenceli bir gün geçirdi.

        Dernek temsilcisi Emrullah Aslan, her yıl geleneksel olarak yetim çocuklara yönelik eğlence düzenlediklerini söyledi.

        Yetim çocukları mutlu etmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Aslan, "Yetim çocuklarımızı zaman zaman pikniğe götürüyoruz. Onlar için uçurtma şenlikleri yapıyoruz. Bugün de bir eğlence merkezinde program düzenledik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        Philadelphia Koridoru neden önemli?
        Philadelphia Koridoru neden önemli?

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan çoban, öldü
        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan çoban, öldü
        Batman'da 66 bal üreticisine 594 arı kovanı dağıtıldı
        Batman'da 66 bal üreticisine 594 arı kovanı dağıtıldı
        İş yeri önündeki dut ağacını kesen esnafa 10 fidan hibe etme cezası verildi
        İş yeri önündeki dut ağacını kesen esnafa 10 fidan hibe etme cezası verildi
        Kızının hayalini kurduğu madalyayı kazanıp, mezar taşına astı: Senin için k...
        Kızının hayalini kurduğu madalyayı kazanıp, mezar taşına astı: Senin için k...
        Bahar yağışları Ilısu Barajı'nda enerji üretimini 3 kat artırdı
        Bahar yağışları Ilısu Barajı'nda enerji üretimini 3 kat artırdı
        Batman'da 169 suçtan kaydı bulunan zanlı polis ekiplerince yakalandı
        Batman'da 169 suçtan kaydı bulunan zanlı polis ekiplerince yakalandı