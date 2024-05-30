Batman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
F.D'nin kullandığı 38 AJC 431 plakalı otomobil, Güney çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf D'ye (50) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Yusuf D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı.
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