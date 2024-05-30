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        Batman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:04
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        Batman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        F.D'nin kullandığı 38 AJC 431 plakalı otomobil, Güney çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf D'ye (50) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Yusuf D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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