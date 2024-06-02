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        Batman'da çaya giren 2 çocuktan 1'i boğuldu

        Batman'da çaya giren 2 kız çocuğundan 1'i yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:14 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:14
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        Batman'da çaya giren 2 çocuktan 1'i boğuldu
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        Batman'da çaya giren 2 kız çocuğundan 1'i yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Doluca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan Seher Basütçu (10) ve akrabası Beyzanur Akman (14) serinlemek için suya girdi.

        Bir süre sonra çocukların suda çırpındığını gören vatandaşlar Akman'ı sudan çıkarırken Seher Basütçu ise akıntıya kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucu Basütçu'nun cansız bedenine ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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