Batman'da çaya giren 2 çocuktan 1'i boğuldu

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra çocukların suda çırpındığını gören vatandaşlar Akman'ı sudan çıkarırken Seher Basütçu ise akıntıya kapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doluca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan Seher Basütçu (10) ve akrabası Beyzanur Akman (14) serinlemek için suya girdi.

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