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        Batman'da 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı'nın restorasyonunda sona gelindi

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Beşiri ilçesindeki 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı, yürütülen restorasyon çalışmasıyla turizme katkı sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:30
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        Batman'da 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı'nın restorasyonunda sona gelindi
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        İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Beşiri ilçesindeki 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı, yürütülen restorasyon çalışmasıyla turizme katkı sunacak.

        Beşiri ilçesinde Kıra Dağı eteklerindeki Ayrancı köyünde 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından 2 bin 500 metrekare alanda 2 katlı inşa edilen manastırda, 3 etap halinde restorasyon çalışması yürütüldü.

        Restorasyonun ilk etabında manastırın giriş kapısı, güney cephesinin tamamı, mezar odası ve mezar odasının doğu cephesi ile ikinci kattaki tüm odalar yenilendi. İkinci etabında da çevre duvarı yapıldı, kilise ve orta avlu eski haline dönüştürüldü.

        Üçüncü etabında turizm karşılama alanı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılan manastırdaki restorasyon çalışmasında sona gelindi.

        - "Yeni bir turizm destinasyonu ortaya çıkacak"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, AA muhabirine, manastırın 5. yüzyılda inşa edildiğini söyledi.

        Mor kelimesinin Süryanice aziz, Kiryakus'un da o dönemin metropolitinin ismi olduğunu belirten Aslanlı, manastırda restorasyon çalışması yürütülebilmesi amacıyla ilk olarak 2017'de temizlik çalışması yapıldığını anımsattı.

        Temizlik çalışmasının ardından restorasyon çalışmasının birinci etabının Dicle Kalkınma Ajansı, ikinci etabının İl Özel İdaresi finansmanıyla yapıldığını kaydeden Aslanlı, üçüncü etabının da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

        Manastırdaki restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla yeni bir turizm destinasyonunun ortaya çıkacağını ifade eden Aslanlı, "Manastırın restorasyonu ile hemen Batman'ımıza 8 kilometre uzaklıktaki Perpıra Köprüsü ve 30 kilometre uzaklıktaki Malabadi Köprüsü ile yeni bir turizm destinasyonu ortaya çıkacak." dedi.

        Oluşacak yeni rotayla Batman esnafının da turizm gelirlerinden istifade edeceğini anlatan Aslanlı, yakın zamanda manastırdaki restorasyonun tamamlanacağını bildirdi.

        Tarihi Hasankeyf ilçesinden gelecek turistlerin manastıra rahat ulaşabilmesi için alternatif bir yol çalışmasının da yapıldığını aktaran Aslanlı, şöyle konuştu:

        "Gerek GAP gerekse Mezopotamya travel turu genellikle Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Hasankeyf arasında yapılıyor. Artık tur operatörlerinin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin oluşturacağı yeni destinasyonun içerisine Mor Kiryakus Manastırı da girmelidir ve gireceğine inanıyoruz. Buranın restorasyonunun tamamlanması dört gözle bekleniyor. Bu eser inşallah turizm dünyasına Batman'a yeni bir anlam katacaktır. Bugünden itibaren Hasankeyf'e gelen bütün turistlerin birinci durağı Mor Kiryakus Manastırı, ikinci durağı Perpıra Köprüsü ve üçüncü durağı da Malabadi Köprüsü olacak. Bu da Batman'ın artık turizm gelirlerinden faydalanması anlamına gelecektir. Manastırın restorasyonunun tamamlanmasıyla Batman'a gelecek turist sayısında üç hatta dört kat artış bekliyoruz."

        Aslanlı, manastırın anıt müze olarak kullanılacağını, ayrıca Süryani Hristiyanların ibadetine açılacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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