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        Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

        Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:25
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        Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
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        Batman'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde il binası önünde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek, Atatürk Parkı'na izinsiz yürümek istedi.

        Uyarılara rağmen yürüyüş yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

        Polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı.

        Grup, partinin il binası önünde yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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