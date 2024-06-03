Batman'da Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkan Yardımcısı Ömer Toprak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Toprak, eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM'nin gündemine getirilmesini istediklerini belirtti.

Toprak, "Ülkemizin kamu personel sistemi, kamu politikasının belirlenmesi, yürütülmesi ve düzenlenmesi konusunda şef, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür şeklinde tasarlanmıştır. Nitekim kariyer uzmanlığından şef ve daha üstü kadrolara uzanan bir mesleki kariyer ve görevde yükselme silsilesi kurgulanmıştır. Ancak yönetim hizmetleri kadro grubuna görev, yetki ve sorumluluklarının genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük hakları ve yetkileri verilmiştir. Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır." dedi.