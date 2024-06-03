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        Batman'da Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

        Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkan Yardımcısı Ömer Toprak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:44
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        Batman'da Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
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        Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkan Yardımcısı Ömer Toprak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Toprak, eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM'nin gündemine getirilmesini istediklerini belirtti.

        Toprak, "Ülkemizin kamu personel sistemi, kamu politikasının belirlenmesi, yürütülmesi ve düzenlenmesi konusunda şef, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür şeklinde tasarlanmıştır. Nitekim kariyer uzmanlığından şef ve daha üstü kadrolara uzanan bir mesleki kariyer ve görevde yükselme silsilesi kurgulanmıştır. Ancak yönetim hizmetleri kadro grubuna görev, yetki ve sorumluluklarının genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük hakları ve yetkileri verilmiştir. Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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