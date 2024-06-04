DSİ 103. Batman Şube Müdürlüğünden boğulmalara karşı uyarı

DSİ 103. Batman Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada baraj, gölet, regülatör ve sulama kanallarında suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi.

Açıklamada, müdürlük tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen geçen hafta sonu Batman Çayı Doluca köyü yakınlarında piknik yapan ve çaya giren iki kız çocuğundan birinin boğulduğu anımsatıldı.

Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtilen açıklamada, "Unutulmamalıdır ki, ülkemizde her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir." denildi.