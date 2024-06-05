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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:15
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bir ihbarı değerlendiren ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada 520 gram toz esrar ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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