Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada 520 gram toz esrar ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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