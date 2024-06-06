Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Hasankeyf Kavşağı'nda durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 7 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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