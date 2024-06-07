Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı

Sarımsağının yetiştirilmesinde emeği geçen çiftçilere teşekkür eden İmrak, çiftçilere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaymakam İmrak, etkinlikte yaptığı konuşmada, mehina sarımsağının önemi ve kalitesine değinerek, sarımsağın birçok çiftçiye geçim kaynağı olacağını ve hasat sayesinde halkın kalkınmasına katkıda bulunacağını belirtti.

İlçeye bağlı Kayıklı köyünde düzenlenen hasat etkinliğine, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven ve vatandaşlar katıldı.

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