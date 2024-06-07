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        Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı

        Hasankeyf ilçesinde tescilli mehina sarımsağının hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:34
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        Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı
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        Hasankeyf ilçesinde tescilli mehina sarımsağının hasadı gerçekleştirildi.

        İlçeye bağlı Kayıklı köyünde düzenlenen hasat etkinliğine, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam İmrak, etkinlikte yaptığı konuşmada, mehina sarımsağının önemi ve kalitesine değinerek, sarımsağın birçok çiftçiye geçim kaynağı olacağını ve hasat sayesinde halkın kalkınmasına katkıda bulunacağını belirtti.

        Sarımsağının yetiştirilmesinde emeği geçen çiftçilere teşekkür eden İmrak, çiftçilere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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