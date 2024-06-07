Kozluk'ta mezuniyet töreni yapıldı
Kozluk ilçesinde Kozluk Anadolu İmam Hatip Lisesinde mezuniyet töreni yapıldı.
Kozluk ilçesinde Kozluk Anadolu İmam Hatip Lisesinde mezuniyet töreni yapıldı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen törende, sinevizyon gösterimi yapıldı.
Okul Müdürü Erkan Alayım, törende, öğrencilere yaşamlarında başarılar diledi.
Törende, okuldan mezun olan 42 öğrenciye diplomaları verildi.
Programa, Kozluk Milli Eğitim Şube Müdürü Cahit Taş, İlçe Müftülüğü Vaizi Muhammed Ay, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
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