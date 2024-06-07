Batman'da öğrenciler boğulma olaylarına karşı bilgilendiriliyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 103. Şube Müdürlüğünce, boğulma vakalarının önüne geçebilmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda bilgilendirme çalışması yapılıyor.

Valilik öncülüğünde DSİ 103. Şube Müdürlüğünce, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan video, okullarda öğrencilere izletiliyor, DSİ yetkilileri ve öğretmenler tarafından öğrencilere bilgi veriliyor.

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında Mevlana Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelen DSİ 103. Şube Müdürü Mehmet Eşref İnal baraj, göl ve akarsularda suya girmenin tehlikelerini anlattı.

Batman'daki bütün okullarda öğrencilere bilgi verildiğini belirten İnal, şunları kaydetti:

"Geçen sene en sıcak il Batman'dı. Dolayısıyla gençlerimiz suyun kenarına gitmek istiyor. Baraj, göl veya nehirlerde yüzmek istiyorlar. Bu arada istenmeyen can kayıpları oluyor. Biz de DSİ olarak fiziksel tedbirleri alıyoruz. Ancak fiziksel tedbirlerin yeterli olmayacağını düşündük. Geçen seneden itibaren okullarımızda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz."

İnal, 2020 yılından bu yana Batman'da yaşanan boğulma olaylarında hayatını kaybedenlerin 20 yaş altı gençler olduğunu anlatarak, bundan dolayı okullarda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmasını önemsediklerini aktardı.