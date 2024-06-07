Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason Halk Kütüphanesinin temeli törenle atıldı

        Batman'da Sason Halk Kütüphanesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:19 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason Halk Kütüphanesinin temeli törenle atıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da Sason Halk Kütüphanesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle ilçe merkezinde 3 bin 124 metrekare alana inşa edilecek kütüphane tamamlandığında 900 kişilik kapasiteye sahip olacak.

        Törende konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kütüphanenin gençlerin eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

        Gençlere destek olmaya öncelik verdiklerini ifade eden Nasıroğlu, "Okumaya ve öğrenmeye önem veren bir inançtan geliyoruz. Burada yapılan şey aslında sadece bin binanın yapımı değildir. Burada geleceğimiz olan gençlerimizin kitaba, kültüre ve bilgiye çabuk ulaşmasını sağlıyoruz. Gençlerin hayatına dokunacak güzel eserler inşa etmeliyiz." dedi.

        Konuşmaların ardından okunan dualarla kütüphane binasının temeli atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstek parça saldırısında detaylar
        İstek parça saldırısında detaylar
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Batman'ın İkiköprü Belde Belediye Başkanı Karabulut DEM Parti'den istifa et...
        Batman'ın İkiköprü Belde Belediye Başkanı Karabulut DEM Parti'den istifa et...
        Batman'da DEM Parti'li belde belediye başkanı, görevini bağımsız sürdüreceğ...
        Batman'da DEM Parti'li belde belediye başkanı, görevini bağımsız sürdüreceğ...
        Batman'da öğrenciler boğulma olaylarına karşı bilgilendiriliyor
        Batman'da öğrenciler boğulma olaylarına karşı bilgilendiriliyor
        Kozluk'ta mezuniyet töreni yapıldı
        Kozluk'ta mezuniyet töreni yapıldı
        Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı
        Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı
        Batman'da İluh Devlet Hastanesinin bir bloku tahliye edildi
        Batman'da İluh Devlet Hastanesinin bir bloku tahliye edildi