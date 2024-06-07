Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bir araçla İstanbul'dan Batman'a geldiği belirlenen M.C. ve O.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 210 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.