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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 21:00 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:04
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda bir araçla İstanbul'dan Batman'a geldiği belirlenen M.C. ve O.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin üst aramasında 210 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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