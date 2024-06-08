Batman'da 3. kattaki pencereden düşen 1 yaşındaki bebek öldü

M.A.T. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Belde Mahallesi'nde bir binanın 3. katında bulunan evin penceresinden 1 yaşındaki M.A.T. zemine düştü.

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