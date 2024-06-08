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        Hasankeyf'te tekstil atölyesi açıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 100 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:05
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        Hasankeyf'te tekstil atölyesi açıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 100 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi açıldı.

        Açılışta konuşan Vali Ekrem Canalp, atölyenin ilçe için önemli olduğunu söyledi.

        Canalp, şunları kaydetti:

        "Bizim bir hayalimiz var. Bu hayal hem Batman'ın ilçeleri için geçerli hem de merkezi. Bu öyle bir hayal ki Batman cıvıl cıvıl, enerji dolu ve kendi kendine yeterliliği olan örnek bir şehir. Bunu inşa edebilmek için adım adım ilerliyoruz. Atmış olduğumuz her bir adım ve yaptığımız faaliyet bu hayalimizi gerçekleştirmeye yöneliktir. Burada bir atölyenin açılışını yapıyoruz. Bu Hasankeyf ölçeğinde çok önemli ve kıymetlidir. Burada başlangıçta 100 kişi istihdam edilecek ve daha sonra bu sayı artacaktır. Bu atölye Hasankeyf'in ekonomisine de net bir katkı sağlayacaktır."

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise tekstil atölyesinin istihdama katkı sunacağını bildirdi.

        Nasıroğlu, "İstihdam oluşturmak güzel bir şey. En önemlisi kendi vatandaşlarına iş imkanı sunma adına yapılan bu hizmet kutsal diyebileceğimiz en güzel hizmetlerin başında geliyor. 100 kişiye istihdam sağlayacak olan bir üretim tesisi kuruldu. Markalarımızı oluşturmamız lazım. Büyük üretim alanlarını kurarak Batman'ı hak ettiği yere taşımamız gerekiyor ve bunda da hepimize sorumluluk düşüyor." dedi.

        Konuşmaların ardından atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, AK Parti İl Başkan Vekili Temim Orhan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şube Başkanı Selman Nasıroğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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