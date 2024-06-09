Batman'da yıldırım nedeniyle çıkan yangında 6 dönüm ekili alan zarar gördü
Batman'ın Kozluk ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında, 6 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Batman'ın Kozluk ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında, 6 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Tepecik Mahallesi'nde dün gece buğday ekili tarlada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahahesiyle söndürülen yangında 6 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.
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