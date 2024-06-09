Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ve 2 asker törenle anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Öğretmen Yalçın'ın şehit düştüğü yerde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Yalçın ile Yalçın'ın şehit olduğu saldırının ardından bölgeden uzaklaşan teröristin "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar'ın özgeçmişleri okundu.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, törende yaptığı konuşmada, terörü bir kez daha gür bir sesle lanetlediklerini söyledi.

Saldırıda şehit edilen Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ı rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Güngör, "Bayrağımızın olduğu her yer vatanımızdır." diyerek büyük bir aşkla görev yapan şehitlerin mekanlarının cennet olması dileğinde bulundu.

"'Ben öğretmen oldum' diye haykıran Aybüke'nin söylenmemiş sözleri, yarım kalan türküsü, sanmayın ki unutulacak." diyen Güngör, o türkünün daha da gür söylenip, bu vatanın dört bir yanında yankılanacağını vurguladı.