Batman'da kaybolan çoban sulama kanalında aranıyor

Ekipler, kayıp çobanın bulunması için sulama kanalında 10 noktada arama yapıyor.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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