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        Batman'da kaybolan çoban sulama kanalında aranıyor

        Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan ve kıyafetleri sulama kanalının kenarında bulunan 19 yaşındaki çobanı arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 09.06.2024 - 16:24
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        Batman'da kaybolan çoban sulama kanalında aranıyor
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan ve kıyafetleri sulama kanalının kenarında bulunan 19 yaşındaki çobanı arama çalışması başlatıldı.

        Samanyolu köyünde çobanlık yapan M.H'nin kıyafetlerini sulama kanalı kenarında bulan köylüler, durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kayıp çobanın bulunması için sulama kanalında 10 noktada arama yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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