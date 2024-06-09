Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail'in hiçbir uyarıyı ciddiye almadığını dile getiren Teymur, bir an önce İsrail’e yönelik caydırıcı adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Teymur, bu katliamların tarihe geçtiğini ve unutulmayacağını dile getirerek, İsrail’in her gün yeni bir katliama imza attığını belirtti.

Gülistan Caddesi'nde toplanan grup, "Kahrolsun İsrail", "Dünya sessiz, insanlık sessiz", "Kalkın bu zulme dur deyin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

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