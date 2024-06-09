Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 19:11 Güncelleme: 09.06.2024 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.

        Gülistan Caddesi'nde toplanan grup, "Kahrolsun İsrail", "Dünya sessiz, insanlık sessiz", "Kalkın bu zulme dur deyin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

        Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Nurettin Teymur, dün Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yüzlerce Filistinlinin katledildiğini söyledi.

        Teymur, bu katliamların tarihe geçtiğini ve unutulmayacağını dile getirerek, İsrail’in her gün yeni bir katliama imza attığını belirtti.

        İsrail'in hiçbir uyarıyı ciddiye almadığını dile getiren Teymur, bir an önce İsrail’e yönelik caydırıcı adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Okunan duanın ardından grup dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte ilk sonuçlar!
        İşte ilk sonuçlar!
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Batman'da sulama kanalında akıntıya kapılan çoban, 10 farklı noktada aranıy...
        Batman'da sulama kanalında akıntıya kapılan çoban, 10 farklı noktada aranıy...
        Batman'da kaybolan çoban sulama kanalında aranıyor
        Batman'da kaybolan çoban sulama kanalında aranıyor
        Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ve 2 asker törenle...
        Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ve 2 asker törenle...
        Şehit Aybüke öğretmen, Batman'da anıldı
        Şehit Aybüke öğretmen, Batman'da anıldı
        Batman'da yıldırım nedeniyle çıkan yangında 6 dönüm ekili alan zarar gördü
        Batman'da yıldırım nedeniyle çıkan yangında 6 dönüm ekili alan zarar gördü
        Batman'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangında 6 dönüm buğday ekili arazi yan...
        Batman'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangında 6 dönüm buğday ekili arazi yan...