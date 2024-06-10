Batman'da jandarmanın mayıs ayı faaliyet raporu açıklandı

Ayrıca yol kontrol ve arama faaliyetlerinde haklarında yakalama kararı bulunan 650 şahıs yakalandı.

Trafik güvenliği kapsamında da 24 bin 200 araç kontrol edilerek gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapıldı.

Adreslerde, araçlarda ve üst aramalarında 2 kilo 142 gram kubar esrar, 8 gram toz esrar, 53 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, gümrük kaçağı 6 bin 200 makaron, 4 puro, 51 elektronik sigara, 9 bin 467 paket sigara, 59 kilogram tütün, 14 tabanca, 73 tabanca fişeği, 9 cep telefonu, 3 av tüfeği, 220 gram altın ve el bombası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında mayıs ayında 207 olaya müdahale edildi.

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