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        Batman'da kurulan muhtarlar derneği tanıtıldı

        Batman'da 35 mahalle muhtarının katılımıyla kurulan muhtarlar derneği tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:20
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        Batman'da kurulan muhtarlar derneği tanıtıldı
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        Batman'da 35 mahalle muhtarının katılımıyla kurulan muhtarlar derneği tanıtıldı.

        Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Batman Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Abdulsamet Akgül, kurdukları dernekte kendisini başkan olarak seçen tüm muhtarlara teşekkür etti.

        Görevinin ağır olduğunu, sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Akgül, "Bütün muhtarlarımızla kentimizi ve mahallelerimizi en iyi hizmete kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışacağız." dedi.

        Batman Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Masum Padir de yeni bir oluşuma giderek tüm muhtarları tek çatı altında toplamak istediklerini belirtti.

        Kentin ve mahallelerin sorunlarının çözümü için güçlü bir ses olmayı amaçladıklarını anlatan Padir, bir hafta önce kurulan derneğin hayırlı olmasını diledi.

        Padir, "Üye çalışmalarımız devam ediyor. Başta merkez mahalle muhtarları olmak üzere süreç içerisinde merkeze bağlı köy muhtarlarını da derneğimize üye yapacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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