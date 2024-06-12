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        Batman'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Batman'ın Gercüş ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:22 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:22
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        Batman'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bağlarbaşı Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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