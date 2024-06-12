Batman Valiliğinden, belediye yöneticilerinin iddilarına yanıt

Batman Valiliği, belediye yönetiminin "belediye bütçesinin yetersiz olduğu, belediye araçları ve taşınmazların başka kurumlara devredildiği" iddialarına yanıt verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün belediye yöneticilerinin düzenlediği basın toplantısında dile getirilen iddialara ilişkin kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi adına cevap verme zaruriyetinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyenin 2024 yılı geliri 5 milyar lira. 2024'te aylık ortalama geliri ise 400 milyon liranın üzerinde. 2023 yılı içerisinde merkezde ve tüm ilçelerimizde 6 aşevi kurulmuştur. Hibe edilen araçlar muhtaç ailelerimizin hizmetlerine tahsis edilmiştir. İlçelerimizde ikamet eden ve gelir durumu yetersiz olan, evinde tek başına yaşayan ve kendi kendine yetebilme noktasında dış yardıma muhtaç 4 bin 192 vatandaşımıza her gün sıcak yemek hizmeti sunulmaktadır. Hibe edilen 5 aracın maliyeti Batman Belediyesinin aylık gelirinin yüzde 1'i kadardır. 1990-2017 yılları arasında Batmanlı hemşehrilerimize hizmet veren eski model otobüs sayısı 35 iken son 6 yılda üst düzey teknolojiye sahip yeni nesil 65 araç satın alınarak araç filosu güçlendirilmiştir ve mevcut otobüs sayısı 87'ye ulaşmıştır. Hibe edilen araçlar ilçelerdeki öğrencilere ve vatandaşlarımıza hizmet sunulması amacıyla ihtiyaç fazlası eski model araçlardır. Hibe edilen araçların maliyeti Batman Belediyesinin aylık gelirinin yüzde 1,6'sı kadardır."

Gençleri zehirleyen zehir tacirleriyle etkin mücadele yürüten polis ve jandarmaya desteğin süreceği ifade edilen açıklamada, bu alanda hibe edilen araçların maliyetinin belediyenin aylık gelirinin yüzde 2,5'u kadar olduğu bildirildi. Türkiye'de ilk defa Batman'da hayata geçirilen Batman Modeli Kütüphane Projesi'nin yüzde 50 - yüzde 50 ortaklık payı şeklinde Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ortak girişim projesi olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi: "Batman merkezde 4, ilçelerde ise 3 kütüphanenin yapım süreci devam etmektedir. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin işletme yüklenicisi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olacaktır. Gençlerimize her alanda yatırım yapmak Batman Belediyesinin asli görevleri arasındadır. Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce deprem felaketine rağmen 2023 yılında 130 bin 602 ton ve 2024 yılının ilk üç ayında 21 bin 131 ton asfalt çalışması yapılmıştır. Sadece 2024 yılının ilk 3 ayında atılan 21 bin 131 ton asfaltın maliyeti 38 milyon liradır. Cumhurbaşkanı kararıyla Millet Bahçesi ilan edilen ve TOKİ tarafından resen imar planları yapılan ilgi alanda Bakanlıklarla yapılan ikili görüşmeler sonucunda Batman Belediyesine ait alana karşılık SGK borçları silinmiştir. Batman Belediyesinin resen bir arazisini sattığı yönündeki iddialar tamamen yalan ve gerçek dışıdır."