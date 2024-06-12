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        Batman Valiliğinden dolandırıcılık vakalarına karşı uyarı

        Batman Valiliğince, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 19:21 Güncelleme: 12.06.2024 - 19:21
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        Batman Valiliğinden dolandırıcılık vakalarına karşı uyarı
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        Batman Valiliğince, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda kentte veya başka illerden art niyetli kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp kurban bağışı ve benzeri yardımlar adı altında dolandırma maksadıyla vatandaşlardan nakdi yardım talep ettiği belirtildi.

        Dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Valiliğimizin veya kamu kurumlarımızın vatandaşlarımızdan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir usulü bulunmamaktadır. Mevzuat çerçevesinde yapılması gereken yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilgili kurumlar tarafından usulüne uygun yapılmaktadır. Bu itibarla Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Acil Çağrı Merkezinin 112 numaralı hattını araması veya en yakın güvenlik birimlerine ihbarda bulunması rica olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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