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        Batman'da görevli öğretmen öğrencileriyle Gazze'de yaşananları "su baskısı"yla zemine yansıttı

        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görev yapan Recep Bingöl, öğrencileriyle Gazze'de yaşananları "su baskısı"yla zemine yansıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:43
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        Batman'da görevli öğretmen öğrencileriyle Gazze'de yaşananları "su baskısı"yla zemine yansıttı
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        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görev yapan Recep Bingöl, öğrencileriyle Gazze'de yaşananları "su baskısı"yla zemine yansıttı.

        Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda sınıf öğretmeniği yapan Recep Bingöl, eğitim verdiği öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli etkinlikler yaparak sosyal medyadan paylaşıyor.

        Bingöl, yaptığı açıklamada, merak ettikleri yerleri sorduğu öğrencilerinden Paris, Kapadokya, Gazze ve Kahire gibi yanıtlar aldığını belirtti.

        Bunun üzerine öğrencilerinin Eyfel Kulesi, peri bacaları ve piramitlerin silüetlerinin çıkacağı şekilde hazırlayan ve onları ıslatan Bingöl, Gazze'yi de üzerine bomba yağan çocuk ve oyuncaklarla anlattı.

        Bingöl, öğrencileriyle yaptıkları etkinliğin görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntü, çok sayıda beğeni aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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