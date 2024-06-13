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        Batman'da yakıt tankerinde kaçak 6 bin 610 paket sigara ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 6 bin 610 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:53
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        Batman'da yakıt tankerinde kaçak 6 bin 610 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'da gümrük kaçağı 6 bin 610 paket sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir yakıt tankeri kent girişinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 6 bin 610 paket sigara bulundu.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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