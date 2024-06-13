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        Batman'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

        Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:42 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:42
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        Batman'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
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        Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

        Kentin Diyarbakır girişindeki denetimde ekipler, sürücüleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı, trafik kurallarını aktardı.

        Denetim noktasında ekipler, sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.

        Ayrıca Yaşam Tünelinde sürücülere trafik kurallarını gösteren video izletildi.

        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Doğan, gazetecilere, Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesi kentte trafik denetimlerini arttırdıklarını söyledi.

        Kentin farklı noktalarında radar denetimleri, KGYS ile kural ihlal denetimleri, sivil personelle sivil otobüs denetimleri yaptıklarını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

        "Dron ile havadan trafik kural ihlallerini tespit edip denetimlerimizi yürütüyoruz. Aynı şekilde bilgilendirme faaliyetleri de çalışmalarımız arasında. Şehirlerarası otogarda yolcularımızın emniyet kemeri takması konusunda yolcularımızı, sürücülerimizi bilgilendiriyoruz. Uygulama noktalarımızda vatandaşlarımıza trafikle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz. Sürücülerimiz seyahatlerde trafiğin yoğun olduğu günleri seçmesinler. Bir iki gün öncesinden yola çıksınlar. Ulaşacakları yere kazasız belasız ulaşsınlar ve mutlaka trafik kurallarına uysunlar. Sürücülerimiz kemerlerini taksın, hızlarını düşürsünler ve yola odaklansınlar. Yolun sonu hepimiz için bayram olsun."

        Vatandaşlardan Abdulhekim Yılmaz da, tatil dolayısıyla yollarda trafiğin yoğun olduğunu ve trafik denetimlerinin kazaların önüne geçilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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