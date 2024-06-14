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        Batman'da "İcathane Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifika aldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde 2. dönem eğitimlerini tamamlayan 130 öğrenciye sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:17
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        Batman'da "İcathane Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifika aldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde 2. dönem eğitimlerini tamamlayan 130 öğrenciye sertifika verildi.

        Batman Üniversitesi merkez kampüste 2022 yılında açılan atölyede geçen yıl ekim ayında eğitime başlayan ortaokul ve lise öğrencileri, yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve yapay zeka eğitimleri alarak ikinci dönemi tamamladı.

        Eğitimleri tamamlayan 130 öğrenciye düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

        Törende konuşan TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, 8 aydan bu yana icathane atölyesinde yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve yapay zeka alanlarında eğitimler verildiğini söyledi.

        Batman’da kurulan icathanenin TÜGVA’nın Türkiye’deki en büyük icathanesi olduğunu aktaran Onutçu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 3. dönem eğitimlerin de başlayacağını ifade etti.

        Çalışmalarının büyük bir emeğin ürünü olduğunu anlatan Onutçu, "Gençlerimizin almış oldukları eğitim burayla sınırlı kalmayacaktır. Gençlerimizin kendini teknoloji alanında geliştireceğine inancımız tamdır. TÜGVA olarak amacımız gençlerin kendini çok yönlü bir şekilde geliştirmesidir." dedi.

        Törene katılan Türk Telekom Batman İl Müdürü Abdulkadir Yüzgeç de öğrencilere başarılar dileyerek, Türk Telekom’un yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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