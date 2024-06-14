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        Batman'da avladığı balığı kıyıya taşıyan yılan cep telefonuyla görüntülendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nden avladığı balığı karaya taşıyan yılan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:01
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        Batman'da avladığı balığı kıyıya taşıyan yılan cep telefonuyla görüntülendi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nden avladığı balığı karaya taşıyan yılan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçede baraj kıyısında yürüyen Mehmet Salih İnalöz, bir yılanın baraj gölünden avladığı balığı kıyıya çıkardığını fark etti.

        Cep telefonu kamerasıyla yılanın balığı taşımasını çeken İnalöz, baraj gölü kenarında yaptığı yürüyüş sırasında yılanın balık yakaladığını söyledi.

        İnalöz, cep telefonu kamerasıyla avladığı balığı taşıyan yılanı çektiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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