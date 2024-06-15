Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Güven'den Kaymakam İmrak'a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmrak, "Halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet eden jandarma teşkilatımızın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Jandarma personeline görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Güven beraberindeki jandarma personelleri ile Kaymakam İmrak'a makamında ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.