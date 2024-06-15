Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da Kurban Bayramı öncesi market ve kasaplarda denetim yapıldı

        Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi market ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da Kurban Bayramı öncesi market ve kasaplarda denetim yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi market ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezindeki işletmeleri denetledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, denetimlerde işletme sahibi ile çalışanlara gıda güvenliği ve personel hijyeni gibi konularda bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

        Kurban Bayramı öncesi çikolata, şeker, ekmek, pide, süt ürünleri, et ve et ürünleri ile tatlı çeşitleri gibi ürünlerin satıldığı yerlere yönelik denetimlerinin daha sık yapıldığını aktaran Aydın, "Denetimlerde ayrıca işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolleri yapıldı. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda gıda ile ilgili tüm ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda İhbar Hattı'mıza bildirmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Firmalar ek seferler koydu! Otogarlar doldu taştı!
        Firmalar ek seferler koydu! Otogarlar doldu taştı!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"

        Benzer Haberler

        Batman İl Sağlık Müdürü Canpolat'tan bayramda dengeli beslenme tavsiyesi
        Batman İl Sağlık Müdürü Canpolat'tan bayramda dengeli beslenme tavsiyesi
        Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Güven'den Kaymakam İmrak'a ziyaret
        Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Güven'den Kaymakam İmrak'a ziyaret
        Batman'da avladığı balığı kıyıya taşıyan yılan cep telefonuyla görüntülendi
        Batman'da avladığı balığı kıyıya taşıyan yılan cep telefonuyla görüntülendi
        Batman'da "İcathane Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifi...
        Batman'da "İcathane Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifi...
        Batman Üniversitesi, PCP petrol pompaları için yeni frenleme sistemi gelişt...
        Batman Üniversitesi, PCP petrol pompaları için yeni frenleme sistemi gelişt...
        Batman'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
        Batman'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı