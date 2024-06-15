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        Batman İl Sağlık Müdürü Canpolat'tan bayramda dengeli beslenme tavsiyesi

        Batman İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat, vatandaşlara Kurban Bayramı süresince dengeli beslenme tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:59
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        Batman İl Sağlık Müdürü Canpolat'tan bayramda dengeli beslenme tavsiyesi
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        Batman İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat, vatandaşlara Kurban Bayramı süresince dengeli beslenme tavsiyesinde bulundu.

        Canpolat, yaptığı açıklamada, bayramda tatlı ve şeker tüketiminin yanı sıra kırmızı et tüketiminin de arttığını belirtti.

        Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp damar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Canpolat, sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

        Kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmiş ve sağlıklı hayvanlar olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Canpolat, şöyle dedi:

        "Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler, yağsız veya az yağlı etleri tercih etmelidir. Yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda et tüketirken çeşitlilik yaratmak için, diğer besin grupları olan süt ürünleri grubu, ekmek ürünleri, sebze ve meyve grubu ile aynı öğünde birlikte tüketmekte fayda vardır. Etin içindeki vitamin ve mineral kaybını önlemek amacıyla et pişirme tekniği olarak kızartma yerine haşlama veya fırınlama tercih edilmelidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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