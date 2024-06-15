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        Batman'da polis vatandaşları bayram tedbirleri konusunda bilgilendirdi

        Batman'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında polis ekipleri, vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 20:48 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:48
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        Batman'da polis vatandaşları bayram tedbirleri konusunda bilgilendirdi
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        Batman'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında polis ekipleri, vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Şehirlerarası Otobüs Terminalinde "Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla hazırlanan afiş ve broşürleri sürücü ve yolculara dağıttı.

        Sürücü ve yolculara yönelik yapılan bilgilendirme ile bayram sürecinde trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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