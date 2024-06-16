Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Kurban Bayramı mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, bayramlarda bereketin, manevi duyguların, hoşgörü, kardeşliğin ve paylaşma duygularının yoğun bir şekilde yaşandığını belirtti.

Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinci yaşadıklarını kaydeden İmrak, bayramlarda dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu ifade etti.

İmrak, "Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim. Bu vesile ile hemşerilerimizin, tüm kamu görevlisi mesai arkadaşlarımın ve sivil toplum kuruluşlarının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.