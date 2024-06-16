Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Kurban Bayramı mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, bayramlarda bereketin, manevi duyguların, hoşgörü, kardeşliğin ve paylaşma duygularının yoğun bir şekilde yaşandığını belirtti.

        Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinci yaşadıklarını kaydeden İmrak, bayramlarda dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu ifade etti.

        İmrak, "Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim. Bu vesile ile hemşerilerimizin, tüm kamu görevlisi mesai arkadaşlarımın ve sivil toplum kuruluşlarının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu

        Benzer Haberler

        Batman'da polis vatandaşları bayram tedbirleri konusunda bilgilendirdi
        Batman'da polis vatandaşları bayram tedbirleri konusunda bilgilendirdi
        Batman'da yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
        Batman'da yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
        Batman'da kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
        Batman'da kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
        Kanalda akıntıya kapılan çobanın 8 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kanalda akıntıya kapılan çobanın 8 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Batman İl Sağlık Müdürü Canpolat'tan bayramda dengeli beslenme tavsiyesi
        Batman İl Sağlık Müdürü Canpolat'tan bayramda dengeli beslenme tavsiyesi
        Batman'da Kurban Bayramı öncesi market ve kasaplarda denetim yapıldı
        Batman'da Kurban Bayramı öncesi market ve kasaplarda denetim yapıldı