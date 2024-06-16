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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşlarla bayramlaştı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:24
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşlarla bayramlaştı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaymakam İmrak, Selahaddin Eyyubi Camisi'nde bayram namazını kılarak, okunan hutbenin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla bayramlaşan İmrak, birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin her yanı kuşattığı Kurban Bayramı'nın millete, ülkeye, Hasankeyf'e ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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