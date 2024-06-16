Gercüş'te bayramlaşma programı düzenlendi
Gercüş ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Gercüş ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Gercüş Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Gündüz Günaydın ve ilçe protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.
Öztaş, daha sonra beraberindekilerle güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
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