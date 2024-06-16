Batman'da yiyecek arayan kirpi görüntülendi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yiyecek arayan kirpi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yiyecek arayan kirpi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Dicle Mahallesi 109. Sokak'ta yiyecek arayan kirpi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde, yiyecek arayan kirpinin, bulduğu kurbağa ile kovalamacası, ardından kurbağayı avlaması yer alıyor.
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